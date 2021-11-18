«Один из любимцев самарских болельщиков»: на 43-м году жизни скончался экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба

Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба. Ранее его жена рассказывала, что муж попал в реанимацию в тяжёлом состоянии с подтверждённым коронавирусом. В память о полузащитнике матч самарской команды в РПЛ с «Уралом» начнётся с минуты молчания, а руководство клуба пообещало оказать поддержку семье спортсмена. Партнёры и тренеры вспоминают белоруса как доброго и отзывчивого человека, который всегда улыбался.

Легенда самарского футбола

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. Футболист неделю находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии с коронавирусом, о чём в социальных сетях писала жена игрока. Без отца остались двое сыновей — Платон и Захар.

Ковба с небольшим перерывом защищал цвета самарского клуба на протяжении десяти лет. Вместе с «Крыльями» он становился призёром чемпионата России, доходил до финала Кубка страны, а также участвовал в Кубке УЕФА. За эти годы он стал настоящей легендой команды. По окончании спортивной карьеры белорус остался работать в клубе селекционером, а затем уехал тренировать «Витебск» — именно в этом городе он начинал свою спортивную карьеру.

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Самарский клуб опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования родным и близким Ковбы.

«Он был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надёжность. «Крылья Советов» приносят глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в тексте.

Спортивный директор коллектива Сергей Корниленко, который также хорошо знал Дениса, пообещал оказать поддержку семье с похоронами.

«Мы выросли в одном городе, я знаком с его отцом. Вместе заиграли за сборную, особняком стоит победа над Словенией, где два уроженца Витебска играли за национальную сборную. Перед тем как перейти в «Крылья Советов», я звонил Денису и советовался, он уже был здесь легендой. Для меня это большая утрата — друг, товарищ и партнёр», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём обращении также отметил тренерскую деятельность Дениса.

«Особенно горько и больно, когда уходят молодые, полные энергии, сил и стремлений люди. Самарская земля искренне гордится тем, что Денис Ковба играл за нашу футбольную команду, провёл более 250 матчей в различных турнирах, забил немало голов, завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России», — заключил чиновник.

В память о полузащитнике встреча «Крыльев Советов» с «Уралом» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги начнётся с минуты молчания.

«Это большая потеря для всех»

Бывший главный тренер самарцев Гаджи Гаджиев работал вместе с Денисом три года. По словам специалиста, полузащитник являлся одним из тех футболистов, которые искренне любили клуб.

«Он жил «Крыльями». Самара — один из наиболее футбольных городов. Могу так сказать, потому что работал в разных лигах, объездил всю страну. Мне кажется, Самара в этом плане отличается именно такими людьми. Когда открывали мемориальную доску Борису Казакову, приходили болельщики с 50-летним и даже более стажем. У них традиции хранятся лучше, чем в других городах. Помню, посещаемость стадиона «Металлург» в 2004-м была лучшей в Восточной Европе, хотя арена старенькая. Ковба жил футболом. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом», — сказал специалист в интервью ТАСС.

Не один сезон вместе с Денисом провёл и экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов. По его словам, отличительной чертой Ковбы была улыбка.

«Мы с ним играли. Открытый, весёлый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — поделился воспоминаниями Тихонов.

Тесно связала судьба Дениса с Иржи Ярошиком, который также долгое время играл в Самаре. Именно благодаря содействию чеха Ковба перешёл в пражскую «Спарту», с которой стал чемпионом страны. Однако надолго в команде белорус не задержался: спустя год вернулся в ставшие родными «Крылья». Как признался Ярошик, он верил, что друг справится с болезнью.

«Очень тяжело… Я слышал, что он лежит в реанимации. Думал, его спортивный организм поборется с этой болезнью… Денис стал для меня большим другом за два года в Самаре. Это я посоветовал ему попробовать силы в «Спарте». А он уговаривал меня перейти в «Сарагосу». Твердил, что нужно идти туда и ничего не бояться. Всегда мне помогал. Был очень весёлый, дружелюбный. Тяжело, конечно, говорить, что его нет. Это большая потеря для всех футбольных и нефутбольных людей. Он был очень классным игроком», — приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

Для бронзового призёра чемпионата Европы Дениса Колодина новость о смерти Ковбы стала шоком.

«Хороший, добрый человек, отличный футболист. Вроде он всегда здоровый был, у него отличная семья. Приношу близким Дениса свои соболезнования. В последнее время мы с ним очень редко виделись», — признался футболист.

А другому бывшему главному тренеру «Крыльев» Александру Тарханову Ковба запомнился как крайне ответственный футболист, а его смерть стала для специалиста трагедией.

«Я очень хорошо знал Дениса, много лет с ним работал. Такой молодой парень, всего 42 года. Мои соболезнования его семье. Денис запомнился трудолюбивым и очень ответственным. Жаль, что так случилось», — сказал тренер в интервью «Р-Спорт».

Не смог сдержать эмоций и Василий Уткин. Как написал комментатор в своём Telegram, он много общался с Ковбой.

«Те «Крылья», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Хорошо знал Дениса, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…» — написал Уткин.