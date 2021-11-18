Бушманов: Ковба всегда был открытым и светлым человеком

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Евгений Бушманов признался, что ему жаль слышать об уходе из жизни бывшего партнёра по команде Дениса Ковбы.

«Ужасные новости. Конечно, мне очень жаль об этом слышать, это печальные новости. Денис был очень хорошим человеком, футболистом и другом. Он всегда был очень открытым и светлым. Светлая ему память», — цитирует Бушманова РИА Новости.

Ковба скончался в возрасте 42 лет. Накануне смерти футболиста его жена Надежда сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее Тарханов назвал трагедией смерть экс-футболиста «Крыльев Советов» Ковбы.