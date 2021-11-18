Бушманов: Ковба всегда был открытым и светлым человеком
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«Ужасные новости. Конечно, мне очень жаль об этом слышать, это печальные новости. Денис был очень хорошим человеком, футболистом и другом. Он всегда был очень открытым и светлым. Светлая ему память», — цитирует Бушманова РИА Новости.
Ковба скончался в возрасте 42 лет. Накануне смерти футболиста его жена Надежда сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.
Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее Тарханов назвал трагедией смерть экс-футболиста «Крыльев Советов» Ковбы.