«Это не COVID-19»: что известно о смерти 21-летней волейболистки «Уфимочки-УГНТУ»

Волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова умерла в возрасте 21 года после продолжительной болезни. В пресс-службе «Урала» не стали называть точную причину смерти, но подчеркнули, что спортсменка не заражалась коронавирусом. По информации СМИ, она долгое время страдала лейкемией. Её подруга Ксения Чикишева заявила, что девушка не собиралась завершать профессиональную карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем.

Волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась в возрасте 21 года после продолжительного тяжёлого заболевания. Как сообщает пресс-служба клуба «Урал», в состав которого входит женская команда из Уфы, о болезни спортсменки стало известно в прошлом месяце. При этом в коллективе по этическим соображениям не стали оглашать это.

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«Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была замечательным человеком, жизнерадостная. В команде у неё со всеми сложились отличные отношения. Сложно описать словами произошедшее», — сказал глава пресс-службы «Урала» Денис Таипов.

По его словам, родственники умершей сами расскажут о причинах смерти, если посчитают нужным, поскольку это является личным делом семьи.

«Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не COVID-19... Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Ещё раз выражаем соболезнования, это большая утрата», — добавил Таипов.

Соболезнования семье и партнёрам по команде Хамбиковой также выразили и во Всероссийской федерации волейбола. В свою очередь, близкие девушки не могут до конца поверить, что спортсменка скончалась так рано и не успела толком насладиться жизнью. Как рассказала её подруга Ксения Чикишева, Хамбикова даже не собиралась уходить из спорта и училась в университете.

«Она была самым добрым человеком, которого я знала! Обладала внутренним стержнем, всегда готова была помочь. Она являлась душой компании, её многие любили. Всегда оставалась жизнерадостной, все трудности проходила с гордо поднятой головой, вела здоровый образ жизни, была примером для многих. Это невероятная потеря для всех её близких, просто не верится. «Одной жизни не хватит, чтобы любить тебя, я обещаю найти тебя в следующей жизни». Я люблю тебя, моя Алия», — цитирует Чикишеву «Пруфы.рф».

По информации «Бизнес Online», последние годы Хамбикова боролась с лейкемией.

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Хамбикова родилась в городе Буинске в Татарстане. По информации СМИ, она была воспитанницей Казанского училища олимпийского резерва и неоднократно становилась победителем и призёром всероссийских и региональных соревнований. За «Уфимочку» Алия выступала в Высшей лиге «А» (втором по силе дивизионе чемпионата России) с 2019 года. В октябре блокирующая выходила на паркет в матчах с «Уралочкой-2», но с тех пор больше не играла.

За последние годы это не первая трагедия с молодыми российскими спортсменами. Одной из самых резонансных стала смерть футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова в апреле 2020-го. Защитник ушёл из жизни в возрасте 22 лет, после того как почувствовал себя плохо во время пробежки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

При этом бывший тренер московской команды Денис Клюев рассказывал, что у игрока имелись проблемы со здоровьем, но ему удалось от них избавиться и получить все документы для выступления на профессиональном уровне. А по словам известного специалиста Андрея Талалаева, в «Локомотиве» (фарм-клубом которого является «Казанка») знали о проблемах спортсмена с сердцем, из-за чего тот пропускал сборы.

Ещё один инцидент произошёл этой весной, когда во время товарищеского матча скончался 18-летний защитник молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. Спортсмен вышел на замену, провёл на поле буквально пять минут, а затем потерял сознание. Врачи боролись за его жизнь, но спасти юного спортсмена не удалось. Причиной трагедии стала аневризма сосудов головного мозга. Позже в клубе сообщили, что футболисты всегда проходили диспансеризацию перед стартом сезона, а сам Сидоров был здоров.