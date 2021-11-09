«Это не COVID-19»: что известно о смерти 21-летней волейболистки «Уфимочки-УГНТУ»
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- © Волейбольный клуб «Урал» (Уфа)
Волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась в возрасте 21 года после продолжительного тяжёлого заболевания. Как сообщает пресс-служба клуба «Урал», в состав которого входит женская команда из Уфы, о болезни спортсменки стало известно в прошлом месяце. При этом в коллективе по этическим соображениям не стали оглашать это.
«Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была замечательным человеком, жизнерадостная. В команде у неё со всеми сложились отличные отношения. Сложно описать словами произошедшее», — сказал глава пресс-службы «Урала» Денис Таипов.
По его словам, родственники умершей сами расскажут о причинах смерти, если посчитают нужным, поскольку это является личным делом семьи.
«Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не COVID-19... Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Ещё раз выражаем соболезнования, это большая утрата», — добавил Таипов.
Соболезнования семье и партнёрам по команде Хамбиковой также выразили и во Всероссийской федерации волейбола. В свою очередь, близкие девушки не могут до конца поверить, что спортсменка скончалась так рано и не успела толком насладиться жизнью. Как рассказала её подруга Ксения Чикишева, Хамбикова даже не собиралась уходить из спорта и училась в университете.
«Она была самым добрым человеком, которого я знала! Обладала внутренним стержнем, всегда готова была помочь. Она являлась душой компании, её многие любили. Всегда оставалась жизнерадостной, все трудности проходила с гордо поднятой головой, вела здоровый образ жизни, была примером для многих. Это невероятная потеря для всех её близких, просто не верится. «Одной жизни не хватит, чтобы любить тебя, я обещаю найти тебя в следующей жизни». Я люблю тебя, моя Алия», — цитирует Чикишеву «Пруфы.рф».
По информации «Бизнес Online», последние годы Хамбикова боролась с лейкемией.
Хамбикова родилась в городе Буинске в Татарстане. По информации СМИ, она была воспитанницей Казанского училища олимпийского резерва и неоднократно становилась победителем и призёром всероссийских и региональных соревнований. За «Уфимочку» Алия выступала в Высшей лиге «А» (втором по силе дивизионе чемпионата России) с 2019 года. В октябре блокирующая выходила на паркет в матчах с «Уралочкой-2», но с тех пор больше не играла.
За последние годы это не первая трагедия с молодыми российскими спортсменами. Одной из самых резонансных стала смерть футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова в апреле 2020-го. Защитник ушёл из жизни в возрасте 22 лет, после того как почувствовал себя плохо во время пробежки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
При этом бывший тренер московской команды Денис Клюев рассказывал, что у игрока имелись проблемы со здоровьем, но ему удалось от них избавиться и получить все документы для выступления на профессиональном уровне. А по словам известного специалиста Андрея Талалаева, в «Локомотиве» (фарм-клубом которого является «Казанка») знали о проблемах спортсмена с сердцем, из-за чего тот пропускал сборы.
Ещё один инцидент произошёл этой весной, когда во время товарищеского матча скончался 18-летний защитник молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. Спортсмен вышел на замену, провёл на поле буквально пять минут, а затем потерял сознание. Врачи боролись за его жизнь, но спасти юного спортсмена не удалось. Причиной трагедии стала аневризма сосудов головного мозга. Позже в клубе сообщили, что футболисты всегда проходили диспансеризацию перед стартом сезона, а сам Сидоров был здоров.