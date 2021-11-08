Уфимская волейболистка умерла в возрасте 21 года

Ушла из жизни российская волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова.

«Алия ушла из жизни 7 ноября. Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была замечательным человеком, жизнерадостная. В команде у неё со всеми были отличные отношения. Сложно описать произошедшее словами», — цитирует главу пресс-службы волейбольного клуба «Урал» Дениса Таипова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что клуб не будет озвучивать причины. Он считает, что семья и родственники сами сделают это, если захотят.

«Нет, это не ковид. В последний месяц у неё обнаружили распространённое тяжёлое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Ещё раз выражаем соболезнования, это большая утрата», — добавил Таипов.

Ранее скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов.