«Полчаса мы боролись за его жизнь»: что известно о смерти 18-летнего футболиста «Знамени Труда» Никиты Сидорова

В Орехово-Зуеве во время товарищеского матча скончался 18-летний защитник молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. По предварительным данным, причиной смерти стала аневризма сосудов головного мозга. Тренер Роман Шапкин отметил, что игрок вышел на замену по ходу второго тайма и спустя пять минут потерял сознание. В свою очередь, генеральный директор клуба Михаил Пузанов сказал, что медики полчаса боролись за жизнь Сидорова, но не смогли его реанимировать.

О смерти игрока молодёжной команды «Знамя Труда» Никиты Сидорова первым сообщил официальный аккаунт Орехово-Зуевского городского округа в Instagram. В посте говорится, что трагедия произошла во время матча на стадионе «Торпедо». 18-летнему футболисту стало плохо, и он умер практически мгновенно, не дождавшись помощи медиков. По предварительным данным, причиной смерти стала аневризма сосудов головного мозга.

Чуть позже информацию о трагедии подтвердили в ПФЛ и «Знамени Труда». В частности, в клубе сообщили, что причиной смерти врач действительно назвал аневризму, хотя официального медицинского заключения пока нет. Соболезнования родным и близким погибшего выразил и РФС в своём официальном аккаунте в Twitter.

Между тем в клубе сообщили подробности произошедшего. Так, по словам генерального директора МУ ГФК «Знамя Труда» Михаила Пузанова, юный футболист вышел на замену во втором тайме, отыграл буквально пять минут, после чего упал и потерял сознание. Первую помощь Сидорову оказали тренер и медицинский работник, присутствовавший на игре. На поле выбежал также отец юноши, который смотрел встречу с трибуны.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за его жизнь. Но, к сожалению, потеряли парня», — приводит слова Пузанова «360».

Функционер также подтвердил, что врачи заподозрили у молодого человека наличие аневризмы головного мозга. При этом гендиректор клуба заверил, что все футболисты перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.

«Боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — добавил Пузанов.

В свою очередь, тренер основной команды орехово-зуевцев Роман Шапкин сообщил, что трагедия произошла во время товарищеского матча. Команда Сидорова готовилась к началу нового сезона.

«Футболист вышел на замену буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал... Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, так как врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

По мнению бывшего врача «Спартака» Юрия Василькова, если причиной трагедии действительно стала аневризма, медиков не стоит обвинять в халатности, поскольку в ходе обычного осмотра выявить аномалию невозможно.

«Это нарушение сосудистой стенки с последующим выпячиванием. Аневризма фиксируется на обследовании — КТ и МРТ. Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли. Это симптом. Какие были тренировки и нагрузки — никто не знает. Стандартный медосмотр — одно. А углублённая медицина — другое, она появляется только в большом футболе. Простой медицинский осмотр не покажет наличие аномалии в черепе... К сожалению, лопнул сосудик, и всё, ушёл молодой человек, который даже не успел пожить», — приводит слова Василькова «Спорт-Экспресс».

О карьере Сидорова известно не так много. Юноша выступал на позиции защитника, а в «Знамени Труда» начал играть в 2015-м. С 2016-го по 2018-й он выступал за «СШ Спартак-Орехово», а затем вернулся в прежнюю команду. В прошлом году спортсмен провёл восемь матчей в Лиге Б чемпионата Московской области и получил одну жёлтую карточку.

Напомним, что летом прошлого года едва не погиб другой молодой футболист подмосковного клуба 16-летний вратарь Иван Заборовский. В него по ходу тренировки ударила молния, хотя осадков на тот момент в городе не было — стояла обычная пасмурная погода.

Спортсмену своевременно оказали первую медицинскую помощь и доставили в реанимацию, а затем госпитализировали в люберецкую больницу, где Иван пришёл в себя, но был введён в состояние искусственной комы.

К счастью, состояние Заборовского быстро начало улучшаться, и вскоре его выписали из больницы. На память о пугающем эпизоде остались только ожоги.

Эта история облетела весь мир, а основной вратарь сборной России Антон Шунин подарил коллеге собственные перчатки. Но главный подарок воспитаннику сделал родной клуб, который в июле прошлого года подписал с Заборовским первый профессиональный контракт.

Иван был знаком с Сидоровым, хотя на злополучном товарищеском матче не присутствовал, поскольку со второй командой «Знамени Труда» уехал в Москву.

«Хорошо знал Никиту, мы играли вместе. Никогда у него проблем со здоровьем не было», — рассказал Заборовский спортивому журналисту Артёму Локалову.