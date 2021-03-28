Тренер баскетбольной команды из Петербурга умер во время матча
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Игра была прервана на девятой минуте. На момент остановки встречи петербургская команда выигрывала со счётом 17:9. Специалист потерял сознание и скоропостижно скончался.
В связи с этим инцидентом было принято решение не доигрывать этот матч и не проводить финальную встречу между Самарской областью и «Москвой-1».
Обе игры состоятся позднее, а информация по дате и месту проведения станет известна в ближайшее время.
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