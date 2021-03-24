Чемпионка мира по сноуборду погибла в Швейцарии после схода лавины

Чемпионка мира по сноуборду 2004 года француженка Жюли Помагальски погибла в Швейцарии в результате схода лавины.

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Об этом сообщает Le Journal. Отмечается, что, помимо 40-летней спортсменки, спасатели обнаружили тело её гида Бруно Кутелли. Помагальски являлась чемпионкой мира по сноуборд-кроссу и серебряным призёром ЧМ-2003 в параллельном гигантском слаломе. В 2004 француженка стала победительницей общего зачёта Кубка мира в параллельных дисциплинах. Она дважды принимала участие в Олимпийских играх. Ранее стало известно, что ушёл из жизни легендарный баскетболист «Лейкерс» Бэйлор.