Увольнение машиниста за баннер, удар молнии во вратаря и восхищение Карелиным: околоспортивные события прошедшей недели

Машиниста локомотива уволили за фанатскую акцию в поддержку наставника «Локо» Юрия Сёмина, вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский выжил после удара молнии на тренировке, а британская стронгвумен Андреа Томпсон подняла бревно весом 135 кг и побила мировой рекорд. Комментатор UFC Джо Роган привёл фанатов в восторг архивным снимком Александра Карелина. Не меньше эмоций у иностранцев вызвала фотография советского ватерполиста Петра Мшвениерадзе. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Машиниста уволили за акцию фанатов в поддержку Сёмина

Акция в поддержку экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, с которым клубное руководство решило не продлевать истекший контракт, стоила работы машинисту маневрового локомотива Александру Акимову. Само мероприятие получилось вполне безобидным. Болельщики красно-зелёных из Санкт-Петербурга, представляющие группировку «Ленинградский состав», проехали на внешней площадке локомотива со свистком в зубах, держа в руках баннер со словами «Только Сёмин» и портретом наставника в коронной шапочке-петушке.

Как следует из заявления поклонников команды, акция привела к травле Акимова и его увольнению из РЖД. Фанаты подчеркнули, что машинист «был знаком с ситуацией, сложившейся вокруг Сёмина, и стал невольным участником перформанса». Они также выразили сожаление из-за того факта, что ситуация в конечном итоге привела к негативным для Акимова последствиям.

«Мы ни в коем случае не снимаем вину с себя за случившееся и всецело разделяем с ним произошедшее горе в его жизни. На счету Александра 25 лет стажа в компании РЖД, он по-настоящему может считаться заслуженным железнодорожником. На протяжении длительного времени он честно отдавал всего себя делу своей жизни, но его уволили за первый же проступок, оставили в это сложное время без работы и с ипотекой за плечами», — говорится в обращении болельщиков, которые открыли сбор средств для поддержки машиниста.

🚂 Уже видели у себя в городе? 😏



Подробности акции — скоро! pic.twitter.com/TcMf7XHmjH — Фанаты «Локомотива» (@unitedsouth) June 23, 2020

Фанат МЮ пострадал за фото с Марезом

Похожая история произошла в Англии с болельщиком «Манчестер Юнайтед» Крейгом Уиллисом. 37-летний многодетный отец трудился на стройке элитных апартаментов, куда после ограбления своего предыдущего жилья решил перебраться игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез. Не смутившись, что алжирский легионер выступает за команду антагонистов, Уиллис обратился к нему с просьбой о совместном селфи. Спортсмен не отказал, однако работодатель фаната, узнав о снимке своего сотрудника, пришёл в негодование. При фотографировании со звездой Уиллис нарушил социальную дистанцию и подошёл к Марезу намного ближе допустимых двух метров.

Как рассказал сам рабочий, футболист оказался совершенно не против селфи, ответив ему: «Да, без проблем». После снимка на телефон мужчины стукнулись кулаками и разошлись.

«Когда я шёл с работы домой, мне позвонили и сообщили об увольнении. Я сфотографировался с Марезом для своего лучшего друга — он фанат «Манчестер Сити». Не каждый день встречаешь такую величину», — пояснил свою мотивацию Уиллис.

В свою очередь, в девелоперской компании заявили, что «безопасность и защита каждого на объектах имеет первостепенное значение». Хотя известно, что игроки «Манчестер Сити» проходят тесты на коронавирус каждые три дня и перед каждым матчем.

Вратаря из Подмосковья ввели в искусственную кому после удара молнии

16-летний вратарь одного из старейших клубов России «Знамя Труда» из Орехова-Зуева Иван Заборовский выжил после попадания молнии во время тренировки. Эпизод зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В то время как полевые игроки разминались у кромки поля, голкипер собирался пробить по воротам с линии штрафной. В этот момент в него ударил электрический разряд. Ни грозы, ни даже ливня во время занятия в районе города не наблюдалось. Стояла обычная пасмурная погода.

Спасти жизнь Заборовскому помогла своевременно оказанная помощь, констатировал гендиректор «Знамени Труда» Игорь Михайлов. Он уточнил, что скорая помощь приехала на стадион в течение восьми минут. Юного спортсмена доставили в реанимацию, а вечером госпитализировали на вертолёте в люберецкую больницу. Заборовский пришёл в себя, но был введён в состояние искусственной комы. Сейчас здоровью голкипера команды Профессиональной футбольной лиги (третий по рангу дивизион России) уже ничто не угрожает.

«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — сообщается на странице орехово-зуевского клуба в Instagram.

В июле 2019 года молния поразила игрока датского «Норшелланна» Джонатана Рихтера во время товарищеского матча. Спортсмен провёл в коме десять дней. Позднее ему пришлось ампутировать часть левой ноги. В сентябре того же года ранения в результате удара молнии получили три футболиста с Ямайки.

Иностранцы поразились мощи Александра Карелина

Архивный снимок трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина удостоился массы восторженных отзывов от зарубежной публики. Молодой атлет был запечатлен на фото в момент проведения силового приёма с характерной гримасой. Фотографию выложил у себя в Instagram комментатор UFC Джо Роган.

«Время от времени люблю доставать это фото великого русского борца Александра Карелина, просто чтобы напомнить себе, какой я невероятный слабак», — подписал свой пост известный комик.

Подписчики его аккаунта сравнили Карелина с «Богом среди смертных» и выразили сомнение, что можно достичь такой спортивной формы без запрещённых препаратов.

В случае же с фотографией двукратного олимпийского призёра по водному поло Петра Мшвениерадзе пользователи сети обратили внимание на антропометрические данные и обильную растительность на теле спортсмена. Один из них предположил, что на лице внука ватерполиста, запечатлённого сидящим на его коленях, заметен страх. Острословы даже сравнили 198-сантиметрового гиганта со снежным человеком.

Чёрно-белый снимок Мшвениерадзе был сделан в 1990-х годах. Дед и внук позировали в плавках и ватерпольных шапочках.

Petre Mshvenieradze, Olympic Soviet water polo player, with his grandson 1950 pic.twitter.com/5qdoXNIB9C — 🇷🇺Only In Russia 🇷🇺 (@CrazyinRussia) June 29, 2020

Британка подняла 135-килограммовое металлическое бревно

Стронгвумен Андреа Томпсон побила мировой рекорд в поднятии бревна. Спортсменка, четырежды признававшаяся самой сильной женщиной Великобритании, подняла металлическую конструкцию в форме бревна весом 135 кг. Достижение Томпсон было продемонстрировано в прямом эфире и официально зарегистрировано.

Новый рекорд спортсменка установила со второй попытки. До неё лучший результат принадлежал Даниэль Ваджи. В 2019 году она подняла металлическое бревно весом 129 кг.

«Я абсолютно потрясена той любовью и поддержкой, которую я получила с установлением этого рекорда. В ближайшее время ничто не сможет испортить мне настроение», — подчеркнула Томпсон.

Из Instagram стронгвумен видно, что она долго и целенаправленно шла к своей цели. В своём аккаунте Томпсон показывает подписчикам работу с таким же бревном и штангой, а также другие силовые упражнения. При этом спортивную карьеру британка начала почти случайно. Шесть лет назад она пришла в тренажёрный зал, чтобы сбросить вес к свадьбе подруги.