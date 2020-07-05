В «Знамени Труда» рассказали о состоянии футболиста, которого ударило молнией

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря команды Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.
В «Знамени Труда» рассказали о состоянии футболиста, которого ударило молнией
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«Пока Иван находится в искусственной коме, сегодня вечером его должны будут вывести из неё. Пока никого не обнадёживают, как только появляется какая-то информация — говорят. О том, что его сегодня должны вывести из комы, мне сообщил его отец, сам я с врачами не общался, так как Иван находится не в нашем городе, а в Люберцах. С отцом мы всегда на связи, также узнаём информацию от других наших игроков, которые поддерживают с ним связь», — цитирует Майорова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии.

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