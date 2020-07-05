Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии

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Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Иван Заборовский был госпитализирован после того, как в него попала молния во время тренировки.
Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии
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По словам генерального директора клуба Игоря Майорова, 16-летнему игроку была оказана своевременная помощь, что позволило сохранить ему жизнь.

«Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребёнок и жив остался. Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят», — добавил гендиректор клуба.

Он отметил, что во время тренировочного занятия не было грозы и других неблагоприятных погодных явлений.

«Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались — тренер бы увёл игроков в спортзал», — добавил Майоров.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА.

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