Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА
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Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам обследования у 27-летнего защитника был выявлен закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован.
По предварительной информации, он выбыл из строя на восемь недель.
В нынешнем сезоне Вилькер, выступающий за «Ахмат» с 2016 года, сыграл в 22 матчах и записал в свой актив два гола.
Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Ари пропустит остаток сезона из-за травмы.