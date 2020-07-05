Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА

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Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер получил серьёзное повреждение в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА
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Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам обследования у 27-летнего защитника был выявлен закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

По предварительной информации, он выбыл из строя на восемь недель.

В нынешнем сезоне Вилькер, выступающий за «Ахмат» с 2016 года, сыграл в 22 матчах и записал в свой актив два гола.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Ари пропустит остаток сезона из-за травмы.

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