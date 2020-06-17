Футболист «Краснодара» Ари пропустит остаток сезона из-за травмы

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что нападающий команды Ари и полузащитник Виктор Классон пропустят остаток сезона из-за травм.
Футболист «Краснодара» Ари пропустит остаток сезона из-за травмы
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Краснодар» не будет сейчас в оптимальном составе. Классона мы не увидим, Ари тоже получил травму, до конца сезона он выбыл. Неудачная операция у Спаича», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24». 

В этом сезоне Ари провёл 23 матча, забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач. Классон в этом сезоне не провёл ни одной игры.

Ранее сообщалось, что голкипером «Краснодара» Станиславом Крицюком интересуется ряд европейских клубов.

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