СМИ: Голкипером «Краснодара» Крицюком интересуется ряд европейских клубов

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Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк попал в сферу интересов ряда европейских футбольных клубов.
СМИ: Голкипером «Краснодара» Крицюком интересуется ряд европейских клубов

    Как сообщает газета «Известия», игрок может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе» или одном из топ-клубов Турции. При этом отмечается, что, скорее всего, футболист не останется в России и летом уедет в Европу.

    Крицюк является игроком «Краснодара» с 2016 года. На его счету 72 матча, 33 из которых он отыграл на ноль, в общей сложности пропустив 63 мяча.

    Ранее тренер «Краснодара» рассказал, что клуб расстанется с тремя легионерами.

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