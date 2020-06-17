СМИ: Голкипером «Краснодара» Крицюком интересуется ряд европейских клубов

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк попал в сферу интересов ряда европейских футбольных клубов.

Как сообщает газета «Известия», игрок может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе» или одном из топ-клубов Турции. При этом отмечается, что, скорее всего, футболист не останется в России и летом уедет в Европу.

Крицюк является игроком «Краснодара» с 2016 года. На его счету 72 матча, 33 из которых он отыграл на ноль, в общей сложности пропустив 63 мяча.

Ранее тренер «Краснодара» рассказал, что клуб расстанется с тремя легионерами.