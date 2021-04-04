Футболист молодёжной команды «Знамя Труда» скончался во время матча
Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Орехово-Зуевского городского округа.
«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо». Футболисту молодёжной команды «Знамя Труда» стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков», — говорится в заявлении.
Позже сайт ПФЛ подтвердил, что скончавшимся является 18-летний Никита Сидоров.
Ранее Минспорт выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.