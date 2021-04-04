Футболист молодёжной команды «Знамя Труда» скончался во время матча

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Игрок молодёжной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» из Орехово-Зуева умер во время матча.
Футболист молодёжной команды «Знамя Труда» скончался во время матча
  • © instagram

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Орехово-Зуевского городского округа.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо». Футболисту молодёжной команды «Знамя Труда» стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков», — говорится в заявлении. 

Позже сайт ПФЛ подтвердил, что скончавшимся является 18-летний Никита Сидоров.

Ранее Минспорт выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

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