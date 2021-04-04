Минспорт выразил соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько

Министерство спорта России выразило соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного тренера по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, воспитанникам и коллегам Евгения Петровича», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Евгений Загорулько скончался в ночь с 2 на 3 апреля в возрасте 78 лет.

Загорулько был одним из самых успешных специалистов в прыжках в высоту в мировой лёгкой атлетике. Он воспитал четырёх олимпийских чемпионов — Геннадия Авдеенко, Елену Елесину, Андрея Сильнова и Анну Чичерову, а также многих победителей и призёров чемпионатов мира и Европы.

Ранее Балахничёв назвал смерть Загорулько невосполнимой потерей для российской лёгкой атлетики.