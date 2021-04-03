Балахничёв назвал смерть Загорулько невосполнимой потерей для российской лёгкой атлетики

Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв выразил свои соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по прыжкам в высоту Евгения Загорулько.

«Был знаком с ним ещё по сборной СССР. Женя был на Олимпиаде 1980 года и подготовил Тамару Быкову, она стала серебряным призёром. До этого и после этого — ряд олимпийских чемпионов (Елесина, Сильнов), его победы с другими спортсменами, которые выступали на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах. Он продолжил школу высотников СССР. Таких тренеров в России больше не будет. Это был последний из могикан, который прошёл школу Советского Союза и Российской Федерации. Я очень переживаю. Это невосполнимая потеря для российской легкой атлетики», — приводит слова Балахничёва «Спорт-Экспресс».

Евгений Загорулько ушёл из жизни в ночь с пятницу на субботу, 3 апреля, в возрасте 78 лет.

Ранее Елена Исинбаева высказалась о смерти тренера Загорулько.