Балахничёв назвал смерть Загорулько невосполнимой потерей для российской лёгкой атлетики

Короткая ссылка
Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв выразил свои соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по прыжкам в высоту Евгения Загорулько.
Балахничёв назвал смерть Загорулько невосполнимой потерей для российской лёгкой атлетики
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Был знаком с ним ещё по сборной СССР. Женя был на Олимпиаде 1980 года и подготовил Тамару Быкову, она стала серебряным призёром. До этого и после этого — ряд олимпийских чемпионов (Елесина, Сильнов), его победы с другими спортсменами, которые выступали на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах. Он продолжил школу высотников СССР. Таких тренеров в России больше не будет. Это был последний из могикан, который прошёл школу Советского Союза и Российской Федерации. Я очень переживаю. Это невосполнимая потеря для российской легкой атлетики», — приводит слова Балахничёва «Спорт-Экспресс».

Евгений Загорулько ушёл из жизни в ночь с пятницу на субботу, 3 апреля, в возрасте 78 лет.

Ранее Елена Исинбаева высказалась о смерти тренера Загорулько.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить