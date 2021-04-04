В РФС отреагировали на смерть футболиста «Знамени Труда» во время матча

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего игрока молодёжной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Никиты Сидорова.

«Выражаем соболезнования родным и близким футболиста», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте РФС.

Ранее сообщалось, что футболист молодёжной команды «Знамени Труда» скончался во время матча. При этом подробности инцидента не уточняются.