Трёхкратная паралимпийская чемпионка по сноуборду скончалась от рака

Голландская парасноубордистка Бибиан Ментель скончалась от рака в возрасте 48 лет.

О смерти бывшей спортсменки сообщается в её официальном аккаунте в Instagram.

Ментель является первой паралимпийской чемпионкой по сноуборду. Она выиграла золото в сноуборд-кроссе в 2014 году. В 2018-м она одержала ещё две победы на зимних Паралимпийских играх. Ментель также является пятикратной чемпионкой мира по парасноуборду.

В 2000 году Ментель был поставлен диагноз «рак кости». Через год ей ампутировали ногу. С тех пор она боролась с онкологическими заболеваниями. 5 марта у Ментель была обнаружена злокачественная опухоль в мозгу.

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