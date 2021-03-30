Трёхкратная паралимпийская чемпионка по сноуборду скончалась от рака

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Голландская парасноубордистка Бибиан Ментель скончалась от рака в возрасте 48 лет.
Трёхкратная паралимпийская чемпионка по сноуборду скончалась от рака
  • Reuters

О смерти бывшей спортсменки сообщается в её официальном аккаунте в Instagram.

Ментель является первой паралимпийской чемпионкой по сноуборду. Она выиграла золото в сноуборд-кроссе в 2014 году. В 2018-м она одержала ещё две победы на зимних Паралимпийских играх. Ментель также является пятикратной чемпионкой мира по парасноуборду.

В 2000 году Ментель был поставлен диагноз «рак кости». Через год ей ампутировали ногу. С тех пор она боролась с онкологическими заболеваниями. 5 марта у Ментель была обнаружена злокачественная опухоль в мозгу.

Ранее тренер баскетбольной команды из Петербурга умер во время матча.

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