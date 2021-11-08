Удаление Клаудиньо, судейство Сиденкова и подарок Сергееву: чем запомнился 14-й тур РПЛ

Нападающий «Сочи» Матео Касьерра оформил дубль и вышел на второе место в гонке бомбардиров. «Зенит» не смог вырвать победу в гостевом матче с «Уралом» во многом из-за удаления бразильского полузащитника Клаудиньо. Главный арбитр встречи «Спартак» — «Локомотив» Иван Сиденков проявил чрезмерную принципиальность по отношению к футболистам, показав 11 жёлтых карточек и две красные. А форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев получил в подарок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова электробритву. Чем запомнился 14-й тур РПЛ — в материале RT.

Невероятная результативность Касьерры

Взлёт «Сочи» на второе место — одна из главных неожиданностей сезона. Потеряв ряд ведущих футболистов летом, команда стала только сильнее. А об уходе Антона Заболотного быстро помог забыть Матео Касьерра. Нападающий, до того выступавший в Португалии и Нидерландах, пока полностью оправдывает выплаченные за него €1,2 млн. При этом колумбийцу даже не понадобилось время на адаптацию — он сразу начал забивать. А в последних двух матчах легионер и вовсе оформил по дублю.

Причём во встрече с ЦСКА форвард отличился дважды всего за три минуты. Теперь в его активе семь голов в восьми играх РПЛ. С этими показателями он делит второе место в гонке бомбардиров турнира с Сердаром Азмуном, Артёмом Дзюбой и Фёдором Смоловым. Но этим Касьерра не ограничился и отдал две результативные передачи на партнёров, поспособствовав разгромной победе.

Показательно, что быстрый латиноамериканец с отличным голевым чутьём не только входит в топ-10 Премьер-лиги по среднему количеству ударов за матч (2,8), но и занимает седьмую строчку по числу ключевых передач (2,1). То есть Матео не перетягивает одеяло на себя и всегда готов отдать пас партнёру. Сложно сказать, как для него будет складываться сезон в дальнейшем, но если нападающий продолжит забивать с такой же регулярностью, то сменит прописку уже зимой. Тот факт, что ему всего 24 года, поможет «Сочи» хорошо заработать на нём.

Забавный подарок для Сергеева

По-хорошему удивляют болельщиков и «Крылья Советов». Вернувшись в РПЛ, самарцы с ходу заработали звание одной из самых зрелищных команд лиги. Если летом у них возникали проблемы с набором очков, то осенью механизм начал работать без перебоев. В последних пяти турах чемпионата молодой коллектив Игоря Осинькина одержал четыре победы, уступив только ЦСКА, и поднялся на шестое место. При этом отставание от еврокубковой зоны составляет всего три очка.

В домашнем матче с «Химками» к голам оказались причастны все лидеры хозяев. Вызванный в сборную России на ближайшие встречи квалификации ЧМ-2022 Иван Сергеев заработал и реализовал пенальти. Другой нападающий, Владислав Сарвели, забил шестой мяч, а также помог отличиться попавшему в расширенный состав национальной команды Роману Ежову. К слову, дуэт форвардов на двоих в чемпионате отличился 11 раз — это более половины голов «Крыльев».

Наконец, техничный Антон Зиньковский выполнил результативную подачу на Сарвели.

Кроме того, Сергеев получил весьма оригинальный подарок. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ему электробритву. Тем самым он напомнил футболисту об обещании избавиться от бороды в случае приглашения в сборную. По словам Ивана, он намерен сделать это в ближайшее время.

Провальное возвращение Дзюбы в основу

А вот игру «Зенита» в матче с «Уралом» смело можно назвать главным разочарованием тура. Казалось, лидер, разгромивший в предыдущих встречах «Спартак» и «Динамо», не оставит шансов аутсайдеру. На деле петербуржцы в Екатеринбурге смотрелись крайне блекло и практически не создавали опасные моменты.

Они хотя и владели мячом 62% времени, отметились, как и соперник, всего двумя ударами в створ. Гости так и не придумали, как взломать насыщенную оборону хозяев, и провели худший для себя поединок в текущем сезоне РПЛ по ожидаемым голам (xG) — 0,49.

Абсолютно ничего не показал и Артём Дзюба, которому Сергей Семак на этот раз доверил место в основе в паре с Сердаром Азмуном. Опытный нападающий действовал настолько инертно, что был заменён уже в перерыве. А Клаудиньо в начале второго тайма вовсе получил прямую красную карточку за опасный подкат в голень Арсену Адамову.

Примечательно, что это удаление для бразильца — дебютное в карьере. Чуть раньше мог досрочно покинуть поле Ярослав Ракицкий, однако судья Игорь Панин не стал показывать украинцу второй «горчичник» за срыв перспективной атаки, хотя имел на то все основания.

Так «Урал» добился лишь четвёртой ничьи в противостоянии с петербуржцами при 18 поражениях. В свою очередь, лидер в последних шести встречах во всех турнирах одержал всего две победы и позволил ближайшим преследователям в национальном первенстве сократить отставание до трёх очков.

Курьёзная ошибка Абильгора

Не радует собственных болельщиков и «Рубин». Казанцы в прошлом сезоне заняли четвёртое место и пробились в еврокубки. Текущий они также начали удачно и на старте одержали три победы подряд. Однако затем последовал эпичный вылет из Лиги конференций и серия осечек в национальном первенстве. В предыдущем туре подопечные Леонида Слуцкого с минимальным счётом обыграли ЦСКА и, как показалось, встали на путь исправления. Предположение оказалось обманчивым.

В выездной встрече с «Ростовом» двукратный чемпион России в третий раз в своей истории пропустил пять и более мячей в Премьер-лиге — 1:5. На действиях гостей в обороне сказались кадровые проблемы. В отсутствии Ильи Самошникова на фланг пришлось уходить Филипу Уремовичу, а Оливеру Абильгору — опускаться в центр защиты. В результате как опорная зона, так и сама оборона представляла собой проходной двор. Особенно запомнилась грубая ошибка Абильгора в начале второго тайма, когда датчанин от своих ворот выполнил передачу прямо на Али Соу. Закончилось всё голом Дмитрия Полоза.

В 11 матчах РПЛ «Рубин» одержал только две победы и постепенно опустился в середину турнирной таблицы. «Ростов» же после ухода Юрия Сёмина, напротив, набирает ход. Под руководством Виталия Кафанова и Заурбека Тедеева южане в последних трёх встречах набрали семь очков и покинули зону стыков. Ярко проявляет себя и вновь вызванный в сборную России Данил Глебов. Неделю назад он добыл ничью в противостоянии со «Спартаком» дальним ударом, а на этот раз сначала ассистировал Соу, а затем отличился самостоятельно.

Неуверенное судейство Сиденкова

Столичное дерби не оставило любителей отечественного футбола равнодушными. «Спартак» и «Локомотив» подарили яркое зрелище и устроили на «Открытие-Арене» бескомпромиссное сражение. Однако один человек явно не справился с градусом противостояния. Речь о главном судье Иване Сиденкове. Молодой 37-летний арбитр, до того отработавший лишь в 13 встречах РПЛ, впервые получил такое важное назначение.

И уже на 35-й минуте он принял довольно спорное решение, показав Вячеславу Литвинову вторую жёлтую карточку за резкий подкат на чужой половине поля. При этом чуть ранее за аналогичный фол Сиденков не стал выгонять с поля Константина Марадишвили.

Оставив «Спартак» в меньшинстве и подвергшись жёсткой обструкции со стороны хозяев, судья потерял уверенность в себе и начал выносить спорные вердикты один за другим. Будто перестраховываясь, порой он жалел футболистов. В иных эпизодах вовсе не фиксировал нарушения, например, когда Айртон на боковой наступил на ногу Гирано Керку.

В результате игра вышла из-под контроля Сиденкова. Показательный момент: за 90 минут он зафиксировал 35 фолов — очень высокий показатель. Также судья показал 11 «горчичников» (это его персональный рекорд в Премьер-лиге), два из которых превратились в красные карточки. Последнюю уже после финального свистка за разговоры получил Тин Едвай.