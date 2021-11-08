Самедов поздравил Реброва с завершением карьеры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов отреагировал на завершение карьеры вратаря столичного клуба Артёма Реброва.

«Хочу поздравить Артёма с новым этапом! Желаю ему всего самого лучшего. У него была прекрасная карьера, сам он прекрасный человек. Всё-таки он уже в таком возрасте, давно не играл. Он умный парень и всегда всё правильно воспринимал. Как я понимаю, ему поступило интересное предложение остаться в структуре клуба. Почему бы не попробовать? Это здорово», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Он провёл за московский клуб 113 матчей, в которых пропустил 134 мяча.

Ранее Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры.