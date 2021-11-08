Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры

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Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры
  • © spartak.com

«С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово и завершить карьеру. И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока — с головой в новую жизнь», — написал Ребров в своём Instagram.

Напомним, что Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Он провёл за московский клуб 113 матчей, в которых пропустил 134 мяча.

Ранее Шевченко заявил, что вернёт «Дженоа» её великую историю.

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