Ошибка Айртона, выстрел Умярова и удаления Литвинова и Едвая: как «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ. Железнодорожники открыли счёт в середине первого тайма благодаря дебютному голу Гирано Керка, которого в этом эпизоде не удержал в собственной штрафной Айртон. Более того, красно-белые остались в меньшинстве, после того как Вячеслав Литвинов получил вторую жёлтую карточку за фол на Константине Марадишвили. Несмотря на это, хозяевам удалось уйти от поражения. Чужие ворота поразил вышедший на замену Наиль Умяров. А уже после финального свистка красную карточку в составе гостей получил Тин Едвай.

В одном из центральных матчей 14-го тура РПЛ сошлись два участника Лиги Европы от России — «Спартак» и «Локомотив». Для обеих команд столичное дерби во многом оказалось ключевым. Красно-белые в последних трёх встречах национального первенства набрали всего два очка и в случае поражения рисковали ещё больше отдалиться от еврокубковой зоны и увязнуть в низшей половине турнирной таблицы.

Железнодорожники, напротив, одержали две победы подряд в чемпионате под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля и делили второе место с «Сочи». С учётом успеха южан в противостоянии с ЦСКА и неожиданной осечки «Зенита» красно-зелёным важно было не отпустить в отрыв прямого конкурента, а также до трёх очков сократить отставание от лидера и фактически вернуться в борьбу за чемпионство в преддверии паузы на игры сборных.

При этом «Локо» перед матчем столкнулся с серьёзными трудностями. Пабло, Наир Тикнизян и Тино Анджорин (не говоря уже о давно травмированных Станиславе Магкееве, Антоне Миранчуке и Зе Луише) не попали в заявку из-за различных проблем со здоровьем, а Мацей Рыбус и Алексис Бека-Бека получили лишние жёлтые карточки.

В результате пару Тину Едваю в центре обороны уже привычно составил номинальный полузащитник Дмитрий Баринов, а на флангах расположились Дмитрий Живоглядов и Максим Ненахов. Бека-Бека в опорной зоне заменил Даниил Куликов. Зато вернулись в основу Фёдор Смолов и Франсуа Камано, которые образовали тройку в линии атаки с Гирано Керком.

А вот Рую Витории голову по поводу состава ломать не пришлось. Он не стал менять подопечных, которые добыли ничью с «Лестером» в ЛЕ. В том числе с первых минут на поле вышел Михаил Игнатов, в концовке встречи в Англии получивший повреждение. Таким образом, хозяева вновь использовали схему 5—2—1—2 с Квинси Промесом и Александром Соболевым в нападении. Но было любопытно, сделают ли они ставку на оборону или сыграют смелее.

Однако незадолго до стартового свистка одна вынужденная рокировка всё-таки состоялась. Самуэль Жиго травмировался на разминке, и его место в тройке центральных защитников занял Илья Кутепов.

В результате из противостояния с «Лестером» «Спартак» взял только самое худшее — полное отсутствие идей в нападении. Как и в Англии, футболисты атакующей группы оказались отрезаны от партнёров, и в центре поля не нашлось человека, который мог бы связать их с остальными. Игнатову ничего не позволял сделать на правом крае Ненахов, и в этой зоне Михаил не мог проявить своих сильных качеств. Промес растворился на левом фланге, а Соболев больше запомнился спорами с арбитром.

Показательная статистика: в первом тайме красно-белые владели мячом лишь 39% времени и не нанесли ни одного удара в створ. Маринато Гилерме откровенно скучал на последнем рубеже. Лишь в начале хозяева действовали первым номером, но не сумели извлечь дивидендов из данного отрезка.

Постепенно «Локомотив» отодвинул игру на чужую половину поля, а на 23-й минуте неожиданно открыл счёт. И в этом эпизоде оборона соперника вновь дала характерный сбой. Камано позволили сместиться от боковой ближе к чужой штрафной и подготовить великолепную разрезающую передачу низом на Керка. Джикия не был готов к перехвату, а Айртон потерял нидерландца, который забил дебютный мяч за железнодорожников.

После этого красно-зелёные продолжали контролировать ход встречи. Они плели комбинации на флангах, создавая перегруз. Регулярно смещался сюда Смолов. Впрочем, по-настоящему опасные моменты возникали нечасто. До перерыва запомнился разве что сильный выстрел Рифата Жемалетдинова из-за пределов штрафной в ближнюю девятку.

А «Спартак» в довершение всех бед остался в меньшинстве. Игра в принципе получилась достаточно грубой, а два опорника «Локо» Константин Марадишвили и Куликов «повисли на карточках», как и Вячеслав Литвинов. Однако молодой футболист хозяев, видимо, забыл об этом, когда шёл в жёсткий подкат на чужой половине в ноги оппоненту. Судья Иван Сиденков без раздумий показал ему второй горчичник.

Соболев и Зелимхан Бакаев со скамейки в достаточно жёсткой форме оспаривали решение арбитра, за что также получили по жёлтой. Они были недовольны тем, что рефери чуть раньше в похожей ситуации не стал удалять Марадишвили за фол на Зобнине. Витория же не стал делать экстренных перестановок, и в опорную зону временно сместился Игнатов.

К чести «Спартака», во втором тайме команда показала совсем другой футбол и в меньшинстве подавила соперника. В перерыве грамотные замены произвёл тренерский штаб. Наиль Умяров ожидаемо вступил в бой вместо Игнатова, а хозяева фактически перешли на схему 4—4—1. Причём Максимилиано Кофрие закрыл правый фланг обороны, а Мозес поднялся выше.

Подопечные Витории вернулись на поле совсем с другим настроем. Они сражались за каждый мяч и стелились в подкатах, не жалея себя. Начал регулярно выигрывать верховые единоборства впереди Соболев. Наконец-то проснулся Промес. Да и опорная зона с появлением Умярова стала смотреться надёжнее.

«Локомотив» в ментальном плане противнику уступил. Команда оказалась прижата к своим воротам и достаточно хаотично оборонялась. Гисдоль попытался решить проблему за счёт выхода Мурило. Бразилец, как и в матче с «Галатасараем», составил дуэт в центре обороны с Тином Едваем, а Баринов поднялся выше.

Но это не спасло. Сравнять счёт хозяевам помогло стандартное положение. После подачи корнера мяч удачно отскочил на линию штрафной к Умярову, и тот с разворота отправил его в дальний угол с рикошетом от штанги. Смолов накрыть выстрел полузащитника не успел, а Гилерме увидел мяч слишком поздно и явно запоздал с прыжком.

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Тут же Соболев мог вывести красно-белых вперёд, но после подачи от лицевой в исполнении Айртона с близкого расстояния пробил прямо в руки Гилерме. После этого игра стала более ровной. Вдобавок Сиденкову постоянно приходилось останавливать её свистками. Футболисты продолжали действовать максимально жёстко и совершили в общей сложности 35 фолов.

В концовке Витория пытался вырвать победу. Например, он освежил фланги с помощью выхода Александра Ломовицкого и Джордана Ларссона, а позже к ним присоединился ещё и Бакаев. Гисдоль же, казалось, согласился с ничьей, хотя его подопечные пытались организовать контратаки, а вышедший на замену Виталий Лисакович даже забил из офсайда. А уже после финального свистка вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром получил Едвай.

Таким образом, московское дерби завершилось вничью. «Спартак» провалил первый тайм и остался в меньшинстве, но сумел проявить характер и заработал одно очко. «Локомотив» же потерял два и не сумел догнать «Сочи» в турнирной таблице, а также упустил возможность приблизиться к «Зениту».