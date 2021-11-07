Губерниев: сейчас «Локомотив» выглядит получше «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив».

«Нас ждёт интересное дерби. «Спартак» кое-как спас ничью в Англии, я не знаю, хватит ли им сил справиться с «Локомотивом». Фаворит матча? Наверное, сейчас железнодорожники выглядят получше «Спартака». У тоже них есть свои проблемы, однако у них более организованная команда. Я ожидаю от команд большого количества голов сегодня. Думаю, матч закончится ничейным результатом 1:1 или 2:2», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт 7 ноября на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Ранее Булыкин выразил мнение, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в 14-м туре РПЛ.