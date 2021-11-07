Булыкин считает, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в 14-м туре РПЛ

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«У меня ожидания дерби и хорошей игры. После тяжёлых еврокубковых матчей командам будет очень непросто. Но дерби и ажиотаж вокруг этой игры помогут командам держать такую же интенсивность, какая была в еврокубках. И «Локомотив», и «Спартак» должны порадовать болельщиков. Понятно, что красно-белые играют дома, болельщики будут гнать команду вперёд. Однако в клубе сейчас ужасная атмосфера, а у «Локомотива» серьёзные кадровые потери. Я думаю, что будет ничья, ведь победа будет важна для обоих коллективов. Но очень надеюсь, что футболисты серьёзно отнесутся к дерби и покажут яркую и интересную игру», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч состоится 7 ноября на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

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