Рахимов считает, что плохая форма Зобнина связана с отсутствием уверенности в себе

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Рашид Рахимов высказался о нынешней форме полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина.

«Зобнин в плохой форме? Не он один. Мы прекрасно понимаем, какая ситуация в команде. Кто бы что ни говорил, это влияет на ребят, потому что они всё видят и слышат. Здесь важен другой момент: тренерский штаб старается объединить игроков, чтобы они справлялись с негативом. Из ситуации, когда нет побед, не идёт игра, давление со всех сторон, выбираться очень сложно. В матче с «Лестером» достигнут положительный результат, теперь важно его закрепить. Но у некоторых ребят наверняка будет присутствовать боязнь проиграть. Чтобы избавиться от внутреннего давления, нужна серия побед. Как только появится больше уверенности в себе, уйдут ошибки с последним пасом и при обыгрыше один в один. Это непростой процесс, но сейчас есть отличная возможность подтянуться к лидерам и прибыть в расположение сборной России в хорошем настроении», — сказал Рахимов RT.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле сыграет с «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 мск.

Ранее Рахимов высказался о ситуации с вратарями в «Спартаке».