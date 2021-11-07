Рахимов высказался о ситуации с вратарями в «Спартаке»

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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о конкуренции за место в воротах красно-белых между Александром Селиховым и Александром Максименко.
Рахимов высказался о ситуации с вратарями в «Спартаке»
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«Иногда вратарю просто необходимо предоставить паузу, чтобы он сумел избавиться от негатива. У Александра Максименко его накопилось многовато, после матча в Санкт-Петербурге особенно. Поэтому ничего страшного в нынешней рокировке нет. Селихов слишком долго был вне игры из-за травмы. Уверен, что ему очень хотелось вернуться побыстрее в строй. Он неплохо смотрелся в матче с «Лестером», но одна удачная игра ни о чём не говорит. Тем не менее я уверен, что в матче с «Локомотивом» обратной замены вратарей не будет», — сказал Рахимов RT.

Также эксперт добавил, что Александру Максименко, который был основным вратарём команды, важно не потерять уверенность в себе из-за того, что он перестал выходить в основном составе. 

«Очень важно не потерять уверенность в себе, потому что психологическое давление оказывалось приличное. Как специалист, я вижу эту ситуацию именно так. Пока тренерский штаб всё делает абсолютно правильно. Вратарям важно дать понять, что ничего страшного не произошло», — сказал Рахимов.

После разгромного поражения от «Зенита», в котором Максименко пропустил семь мячей, в следующих двух матчах команды ворота защищал Селихов.

Ранее Мостовой выразил мнение, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в 14-м туре РПЛ.

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