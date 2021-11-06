Мостовой считает, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в 14-м туре РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив».

«Я считаю, что в данном поединке фаворита нет. Обе команды играли матчи в четверг. И по составу, и по своей игре они где-то приблизительно похожи, даже несмотря на то что «Локомотив» идёт вторым в нашем чемпионате. Потому фаворита нет. Скорее всего, ничейный матч будет. Еврокубковые игры не должны никак сказаться, там три дня уже прошло. Половина команд в Европе играют через два на третий день — в этом ничего страшного. Что же касается психологического состояния, то вы видите, что у «Спартака» то сначала плохо, то хорошо. Если бы они «Лестеру» проиграли, то всё было бы ужасно. А так раз с «Лестером» вничью сыграли в героическую, отбились, отстояли, то психологически у них всё нормально. «Локомотив» — это прямой конкурент, но я не удивлюсь, если «Спартак» сможет выиграть», — заявил Мостовой Eurostavka.ru.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 7 ноября.

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