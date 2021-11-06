Булатов рассказал о сильных и слабых сторонах Кофрие

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре новобранца красно-белых Максимилиано Кофрие.
Булатов рассказал о сильных и слабых сторонах Кофрие
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«Он физически крепкий, скоростной, фактурный. Неуступчив в единоборствах, один в один пройти его тяжело. С «Лестером» ни единой ошибки не допустил», — цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Кофрие не так хорош в атакующих действиях, поскольку больше заточен на разрушение. Также ему не хватает более креативной игры на флангах.

«Но, на мой взгляд, «Спартак» с Кофрие угадал. По меркам чемпионата России — отличное приобретение», — добавил он.

24-летний бельгийский защитник перешёл в «Спартак» в августе из «Сент-Трюйдена». Он провёл в текущем сезоне восемь матчей во всех турнирах, в которых сделал один результативный пас.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Лестер Сити» (1:1).

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