Мостовой: «Спартак» отбивался, терпел и дотерпел

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Лестер Сити» (1:1).

«Спартак» играл достойно в обороне. Мне этот матч напомнил игру «Челси» — «Зенит». У «Лестера» было полное преимущество, владение мячом сумасшедшее, «Спартак» думал только об обороне. Пять защитников были нормальными, не было Рассказова, который в последнее время привозит. И Кофрие помогал, и Мозес справа был одним из лучших, ещё и гол умудрился забить. Отбивались, терпели и дотерпели. «Лестер» корит себя за эту ничью: преимущество, незабитый пенальти», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр-Уолкерс» завершился со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. Селихов отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.

Ранее Мацуев назвал Селихова героем матча «Лестер» — «Спартак».