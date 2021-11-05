Мацуев: Селихов — герой матча «Лестер» — «Спартак»

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Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился впечатлениями от игры голкипера красно-белых Александра Селихова в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (1:1).
Мацуев: Селихов — герой матча «Лестер» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Браво команде, что она выстояла. Мы понимаем, в каком состоянии мы находились до матча. На данном этапе это лучшее, что могло бы быть. Оборона сыграла замечательно. Селихов — герой матча. Мозес мог бы стать антигероем, если бы Александр пропустил. Любая команда из нашей группы может выйти. Осталось два матча. Если будем выкладываться, то у нас есть шансы», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. Селихов отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.

Ранее сообщалось, что Черышев после травмы вернулся в общую группу «Валенсии».

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