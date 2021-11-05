Мацуев: Селихов — герой матча «Лестер» — «Спартак»
- РИА Новости
«Браво команде, что она выстояла. Мы понимаем, в каком состоянии мы находились до матча. На данном этапе это лучшее, что могло бы быть. Оборона сыграла замечательно. Селихов — герой матча. Мозес мог бы стать антигероем, если бы Александр пропустил. Любая команда из нашей группы может выйти. Осталось два матча. Если будем выкладываться, то у нас есть шансы», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. Селихов отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.
Ранее сообщалось, что Черышев после травмы вернулся в общую группу «Валенсии».