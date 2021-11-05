Источник: Черышев после травмы вернулся в общую группу «Валенсии»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу команды после повреждения.

Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, футболист может принять участие в матче 13-го тура испанской Примеры против мадридского «Атлетико», который пройдёт 7 ноября.

Напомним, что Черышев травмировался в игре четвёртого тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:1).

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах своей команды, в которых сделал две результативные передачи.

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