Нигматуллин назвал Селихова героем матча «Лестер» — «Спартак»

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Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры голкипера красно-белых Александра Селихова в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (1:1).
Нигматуллин назвал Селихова героем матча «Лестер» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принёс очко на выезде. Можно назвать его героем матча. Главная проблема «Спартака» сейчас — он сам. Команда играет крайне нестабильно, думаю, даже тренер не знает, чего ждать от красно-белых в следующих матчах. Но «Спартак» продолжает сохранять шансы на евровесну», — цитирует Нигматуллина «РБК-Спорт».

Напомним, что в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» (1:1).

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