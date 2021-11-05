Нигматуллин назвал Селихова героем матча «Лестер» — «Спартак»

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры голкипера красно-белых Александра Селихова в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (1:1).

«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принёс очко на выезде. Можно назвать его героем матча. Главная проблема «Спартака» сейчас — он сам. Команда играет крайне нестабильно, думаю, даже тренер не знает, чего ждать от красно-белых в следующих матчах. Но «Спартак» продолжает сохранять шансы на евровесну», — цитирует Нигматуллина «РБК-Спорт».

Напомним, что в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» (1:1).

Ранее Бубнов заявил, что Гисдоль продолжает гнуть свою линию не только в РПЛ, но и в еврокубках.