Бубнов: Гисдоль продолжает гнуть свою линию не только в РПЛ, но и в еврокубках

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между столичным «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем» (1:1).
Бубнов: Гисдоль продолжает гнуть свою линию не только в РПЛ, но и в еврокубках
  • РИА Новости

«Интересная, яркая игра, в которой «Локомотив» произвёл хорошее впечатление и имел убойный шанс в концовке, чтобы вырвать победу. Гисдоль продолжает гнуть свою линию не только в чемпионате России, но и в еврокубках на сложнейшем выезде в Турции, где присутствовали 50 тыс. зрителей», — цитирует Бубнова Sportbox.

Он добавил, что железнодорожники играли смело и активно прессинговали.

«Чтобы реально претендовать на выход из группы, «Локомотиву» нужно было сегодня брать три очка. Но игра команды, повторюсь, произвела благоприятное впечатление. В Марселе будет очень трудно претендовать на победу, но команда Гисдоля ещё поборется. Тогда и наступит ясность в плане перспектив», — отметил Бубнов.

«Галатасарай» лидирует в группе E, набрав восемь очков. «Локомотив» — на последнем месте (два очка).

Ранее Калиниченко заявил, что «Спартак» выйдет в евровесну.

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