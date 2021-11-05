Калиниченко: парадокс, но «Спартак» выйдет в евровесну

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил перспективы красно-белых в Лиге Европы УЕФА.
Калиниченко: парадокс, но «Спартак» выйдет в евровесну
  • РИА Новости

«Парадокс, но практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет. На выезде осталась «Легия», которую можно и нужно обыгрывать и идти дальше. «Легия» — наше всё в ближайшем будущем! Дома играем плохо. Надежды связаны с выездами», — написал Калиниченко в своём Telegram-канале.

Напомним, что в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» (1:1).

Таким образом, красно-белые занимают последнее место в группе С, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нашла замену для Алексея Миранчука.

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