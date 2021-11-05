Источник: «Аталанта» нашла замену для Алексея Миранчука

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«Аталанта» заинтересована в 19-летнем нападающем нидерландского ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.
Источник: «Аталанта» нашла замену для Алексея Миранчука
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По информации Soy Calcio, переговоры между сторонами о трансфере футболиста уже ведутся. Отмечается, что сделка находится на финишной прямой.

«Аталанта» рассматривает Мадуэке в качестве замены российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

Напомним, что 30 августа 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два клуба АПЛ интересуются российским голкипером Хайкиным.

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