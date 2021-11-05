Источник: «Аталанта» нашла замену для Алексея Миранчука
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По информации Soy Calcio, переговоры между сторонами о трансфере футболиста уже ведутся. Отмечается, что сделка находится на финишной прямой.
«Аталанта» рассматривает Мадуэке в качестве замены российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.
Напомним, что 30 августа 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что два клуба АПЛ интересуются российским голкипером Хайкиным.