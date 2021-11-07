«Головная боль тренерского штаба — нападающие»: Рахимов о форме Соболева, потенциале Игнатова и паузе Максименко

«Спартаку» необходимо одержать несколько побед подряд, чтобы футболисты группы атаки вновь обрели уверенность в своих силах. Об этом в интервью RT заявил тренер Рашид Рахимов. По его мнению, Александр Соболев находится не в форме, а Джордан Ларссон «никак не может найти себя» на поле. Специалист также объяснил, почему в дерби с «Локомотивом» ворота будет защищать Александр Селихов и похвалил Михаила Игнатова за универсализм.

— После бабочки на последних секундах в матче с «Ростовом» Александр Селихов отстоял для «Спартака» ничью в Лестере, отразив пенальти. Весомая ли это заявка на то, чтобы стать номером один?

— Иногда вратарю просто нужно предоставить паузу, чтобы он смог избавиться от негатива. У Александра Максименко его накопилось многовато, после матча в Петербурге особенно. Поэтому ничего страшного в нынешней рокировке нет. Селихов слишком долго был все игры из-за травмы. Уверен, ему очень хотелось вернуться побыстрее в строй, но этот процесс затянулся. Он неплохо смотрелся в матче с «Лестером», но одна удачная игра ни о чём не говорит. Тем не менее, уверен, в матче с «Локомотивом» обратной замены вратарей не будет.

— Как быть в данном случае Максименко?

— Ему нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Он демонстрировал свой приличный уровень достаточно долго. Сейчас голкиперу необходима пауза, чтобы перезарядиться.

Очень важно не потерять уверенность в себе, потому что психологическое давление оказывалось приличное. Я вижу эту ситуацию, как специалист, именно так. Пока тренерский штаб всё делает абсолютно правильно. Вратарям важно дать понять, что ничего страшного не произошло.

— Трио центральных защитников красно-белых Максимилиано Кофрие — Самюэль Жиго — Георгий Джикия в Англии смотрелось достаточно надёжно. Как думаете, не стоит ли Рую Витории прекратить эксперименты с Николаем Рассказовым?

— Всё зависит от того, в каком состояния находятся перечисленные футболисты. Француз в концовке матча с «Лестером» выглядел так, будто у него что-то побаливает. У россиянина тоже были проблемы. Думаю, эта тройка должна выйти на поле в воскресенье против «Локомотива», если обойдётся без травм. Защитников обычно тоже не меняют, если они сыграны. А от усталости никуда не деться. Должен помочь хороший психологический фон после встречи с англичанами.

— Не лучше ли в случае повреждений основных защитников в качестве замены в центре использовать Илью Кутепова?

— Сложно ответить, не находясь в команде и не видя ситуации изнутри. Наверное, в тренировочном процессе происходит то, что не совсем устраивает тренера. У него же своё видение. Мы знаем, что Кутепов играть умеет, был в сборной на чемпионате мира. Мне кажется, здесь всё в руках самого россиянина. Ему нужно добавить той наглости, агрессии, которая присуща защитникам, когда они борются за место в составе. Если это произойдёт, появится ещё одно усиление для «Спартака».

— То есть Рассказов, возможно, больше борется за место в составе?

— Нет-нет. Я не могу говорить, кто из них больше борется, поскольку я не нахожусь в команде. Просто есть некоторые упражнения, где навыки защитника должны выходить на первый план. Я должен видеть, как он играет «один в один», не уступает ли в скорости. Много деталей и нюансов. Поэтому будет неправильно высказывать своё мнение, оно может быть ошибочным.

— Роман Зобнин в последнее время находится не в лучшей форме и сливается с общей массой игроков на поле…

— И не он один. Это можно сказать о ряде атакующих футболистов «Спартака». Мы прекрасно понимаем, какая ситуация в команде. Кто бы что ни говорил, это влияет на ребят, потому что они всё видят и слышат. Здесь важен другой момент: тренерский штаб старается объединить игроков, чтобы они справлялись с негативом. Из ситуации, когда нет побед, не идёт игра, давление со всех сторон, выбираться очень сложно.

В матче с «Лестером» достигнут положительный результат. Теперь важно его закрепить. Но у некоторых, наверняка, будет присутствовать боязнь проиграть. Чтобы избавиться от внутреннего давления, необходима серия побед. Как только появится больше уверенности в себе, уйдут ошибки с последним пасом и при обыгрыше один в один. Это непростой процесс, но сейчас есть отличная возможность подтянуться к лидерам и прибыть в расположение национальной команды с хорошим настроением.

— Михаил Игнатов выглядит сейчас чуть ли не самым острым из полузащитников «Спартака», хотя с первых минут на поле появляется не так часто. Не стоит ли начать доверять ему больше?

— Мальчишка очень хорошо заявил о себе. Радует, что он почти всегда заметен. Иногда, даёшь футболисту шанс, а он выпадает, совсем теряется. Когда Игнатов на поле, «Спартак» прибавляет. У Михаила масса хороших качеств: умеет и мяч подержать, и последний пас отдать, и пробить. У него очень хорошие перспективы. Но нужно понимать: то, что было вчера, никого не интересует. Нужно закреплять эту игру, и тогда получится стать твёрдым футболистом основы.

Мне кажется, что Витория доверяет Игнатову, но конкуренция в команде не самая маленькая. В центре полузащиты неплохо смотрится Руслан Литвинов, восстановился после повреждения Наиль Умяров. У тренерского штаба сейчас куда большая головная боль, что делать с футболистами, которые либо потеряли уверенность, либо выглядят не очень хорошо в физическом плане. Я об Александре Соболеве и Джордане Ларссоне. Первый не в той форме, а второй никак не может найти себя. Плюс травмирован Эсекьель Понсе. Тренерам необходим костяк, а не только 11 игроков, которые выходят на поле в начале матча. Периодически необходимо многое поменять в игре, усилить действия команды. И тут очень важная скамейка запасных.

— Эта ситуация должна побудить Виторию дать шанс Георгию Мелкадзе?

— Он тоже долго восстанавливался после травмы и только недавно начал работать в общей группе. Если он будет готов физически, я думаю, обязательно получит свой шанс. Насколько я понимаю и вижу, тренер рассчитывает на многих игроков. И Мелкадзе тот футболист, который может как создать момент, так и реализовать его. Достаточно крепкий, много умеющий и естественно желающий закрепиться в «Спартаке».

— Учитывая проблемы с организацией нападения, какой тактики стоит придерживаться «Спартаку» в матче с «Локомотивом»?

— У «Спартака» достаточно креативных футболистов: те же Квинси Промес и Ларссон могут решить эпизод в одиночку. Конечно, тактику выбирать тренерам. Если действовать, как с «Лестером», то футболистам нужно научиться терпеть на поле. Хотя не думаю, что дома красно-белые станут играть вторым номером, всё-таки в Англии они наступили себе на горло. Но такой футбол, как оказалось, тоже может приносить плоды. Хотя полузащитники совершили очень много потерь и контратак, как таковых, было не так много: пара была доведена до логического завершения в дебюте, ещё одна произошла уже на 92-й минуте.

«Локомотив» старается быстрее накрывать соперника, давать меньше времени на раздумья, вне зависимости от того, где находится мяч. Футболисты обороняются блоком, который очень активно двигается вперёд, в зону мяча. Но гадать, какую тактику выберут тренеры на дерби, очень сложно, многое будет зависеть от физического состояния игроков, наличия свежих футболистов. Здесь много деталей и нюансов, учитывая тот факт, что обе команды играли в гостях ещё в четверг вечером.