Билялетдинов считает «Локомотив» фаворитом в дерби со «Спартаком»

Бывший тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы железнодорожников в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Я думаю, что гости — фавориты в этой встрече. Красно-белым статус и домашняя арена не позволят действовать вторым номером. Хотя могу, конечно, и ошибаться. Креатива в атаке у красно-зелёных на данный момент больше в силу определённых обстоятельств. У вице-чемпионов же происходит что-то непонятное, они настолько тяжело создают голевые моменты, по пальцам можно пересчитать опасные. Всё время во что-то упираются. Есть отдельные удачные передачи, но пока нет чего-то системного», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

По его мнению, «Спартаку» в предстоящей игре стоит снова изменить себе, обороняться числом и ловить соперника на контратаках, используя свободные зоны, но для этого необходимо наличие подходящих исполнителей.

«Так что тут тренерскому штабу есть над чем поломать голову: какой рисунок выбрать, готовы ли к нему исполнители? Думаю, матч выйдет интересным. Особенно с учётом удачного выезда обеих команд в Турцию и Англию. Но «Спартак» ещё далёк от хороших кондиций. У него творческий кризис. Всё это сказывается на результатах и психологически давит грузом как на отдельных футболистов, так и на всю команду в целом. У «Локомотива» такого нет», — сказал эксперт.

«Спартак» (18 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (24) идёт на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт 7 ноября. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее экс-тренер «Локомотива» сравнил форварда команды Фёдора Смолова с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.