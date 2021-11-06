Экс-тренер «Локомотива» сравнил Смолова с Ибрагимовичем

Бывший тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал изменение в игре форварда Фёдора Смолова при новом тренере железнодорожников Маркусе Гисдоле.

«Да, он сейчас играет в стиле Ибрагимовича. Стал уходить с передней линии в глубину поля для приёма мяча и там организовывать атаку. При этом успевает и разогнать, и завершать, что весьма ценно. Хороший подход. Есть такая манера игры. Златан в этом отношении — самый яркий пример. Когда он перешагнул рубеж 35 лет, начал так действовать. Брал на себя и диспетчерские функции. Если Смолов сможет перестроиться и начать действовать так на постоянной основе, то для «Локомотива» и для сборной это станет большим подспорьем», — заявил в интервью RT Билялетдинов.

31-летний Смолов в сезоне-2021/22 провёл 16 матчей за «Локомотив» и забил семь мячей.

Ранее экс-тренер «Локомотива» рассказал, в чём прибавила команда после ухода Марко Николича с поста наставника команды.