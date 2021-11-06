Экс-тренер «Локомотива» рассказал, в чём прибавила команда после ухода Николича

Бывший тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что московская команда прибавила после ухода с поста главного тренера команды серба Марко Николича.

«Одна вещь радует — борьба за мяч начала вестись не временами, а постоянно. Две команды сцепились, и «Локомотив» выглядел достойно. Боролся за мяч в центре поля. Казалось бы, до ворот и тех и других ещё далеко. Но из борьбы в борьбу, в темп. Это качество немецкого футбола, Бундеслиги. Если тренер сумеет это привить игрокам и у железнодорожников получится играть в темпе, то они прибавят и будут иметь больше шансов на победу во внутреннем первенстве», — заявил в интервью RT Билялетдинов.

«Такая игра поможет и в еврокубках, если красно-зелёные смогут выйти из группы, конечно. Но это очень энергозатратная манера игры. Должен быть и высокий прессинг, и быстрый переход из обороны в атаку, темповое ведение борьбы без пяти- и десятиминутных пауз. Это требует и психологической, и физической подготовки. Одними лозунгами дело не решишь, должны ноги бежать. Но перспектива хорошая. А дальше вопрос к тренерскому штабу, игрокам и селекции. Нужен хороший подбор футболистов под данную систему», — добавил он.

«Локомотив» (24 очка) идёт на второй позиции в Российской премьер-лиге. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Ранее Билялетдинов-старший назвал Гисдоля тренером-везунчиком.