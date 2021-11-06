Билялетдинов-старший назвал Гисдоля тренером-везунчиком

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение на пост главного тренера столичной команды немца Маркуса Гисдоля.
Билялетдинов-старший назвал Гисдоля тренером-везунчиком
  • РИА Новости

«Дистанция короткая. Могу пока одно сказать — это тренер-везунчик. Понятно, что везёт тому, кто сам везёт. Но сначала был подарок от «Рубина»: защитник отдал пас назад, игрока оставили в центре, не закрыв удар, и невынужденная ошибка привела к голу. Затем помог случай в игре с «Нижним Новгородом». Команда смогла отыграться с такой передачи, которая чаще всего не проходит: под ногой защитника, рядом с вратарём. Вынудили соперника ошибиться», — заявил он в интервью RT.

«С «Галатасараем» тоже были шансы вырвать победу, Фернандо Муслера чудом спас команду на последних минутах в одном из эпизодов. Но и здесь в какой-то степени повезло. Будь турки поспокойнее, увереннее в себе и мастеровитее, результат мог быть другим. Они создавали очень опасные моменты в штрафной гостей. Если бы счёт стал 2:0, отыграться было бы уже очень сложно. Так что здесь ещё достаточно проблем», — добавил он.

Ранее бывший президент «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о будущем форварда команды Фёдора Смолова.

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