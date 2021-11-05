Геркус допустил, что Смолов скоро покинет «Локомотив»

Короткая ссылка
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о будущем форварда команды Фёдора Смолова.
Геркус допустил, что Смолов скоро покинет «Локомотив»
  • © fclm.ru

«Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо». Во-первых, у него заканчивается контракт летом. Во-вторых, он начинает игры с лавки. Мы не знаем, было это повреждение или ещё что-то. При живом Смолове команда начинает с Лисаковичем. В Смолове не видят страйкера. Здесь вопрос отношений между руководством и игроками», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Виталий Лисакович не является игроком уровня команды, борющейся за второе место в чемпионате России, хотя белорус мог бы хорошо выступать за клубы второй восьмёрки. При этом потенциальный уход Смолова эксперт считает потерей ценного актива.

«Его надо переподписывать и продавать. «Краснодар» спокойно купит Смолова за 3 млн. Это забивающий игрок. Смолова могут купить много команд, он очень ликвиден на рынке», — добавил Геркус.

Смолов провёл в этом сезоне 16 матчей за «Локомотив» и забил семь мячей.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы между «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить