Геркус допустил, что Смолов скоро покинет «Локомотив»

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о будущем форварда команды Фёдора Смолова.

«Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо». Во-первых, у него заканчивается контракт летом. Во-вторых, он начинает игры с лавки. Мы не знаем, было это повреждение или ещё что-то. При живом Смолове команда начинает с Лисаковичем. В Смолове не видят страйкера. Здесь вопрос отношений между руководством и игроками», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Виталий Лисакович не является игроком уровня команды, борющейся за второе место в чемпионате России, хотя белорус мог бы хорошо выступать за клубы второй восьмёрки. При этом потенциальный уход Смолова эксперт считает потерей ценного актива.

«Его надо переподписывать и продавать. «Краснодар» спокойно купит Смолова за 3 млн. Это забивающий игрок. Смолова могут купить много команд, он очень ликвиден на рынке», — добавил Геркус.

Смолов провёл в этом сезоне 16 матчей за «Локомотив» и забил семь мячей.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы между «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем».