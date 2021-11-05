Шикарная подача Игнатова и эффектное спасение Селихова: как «Спартак» отобрал очки у «Лестера» в Лиге Европы

«Спартак» на выезде разошёлся миром с «Лестером» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые практически идеально сыграли в обороне, а в начале второго тайма реализовали свой единственный момент. После идеальной подачи Михаила Игнатова с правого фланга Виктор Мозес отправил мяч в дальний угол. Однако хозяева сравняли счёт спустя всего семь минут благодаря удачному розыгрышу углового. Ближе к финальному свистку английский коллектив мог вырвать победу, но Александр Селихов парировал выстрел Джейми Варди с одиннадцатиметровой отметки.

К ответному матчу Лиги Европы с «Лестером» «Спартак» подошёл, мягко говоря, не в лучшем состоянии. После поражения от английского коллектива дома (3:4) москвичи в РПЛ разгромно уступили «Зениту» (1:7), а затем в добавленное арбитром время упустили победу в противостоянии с «Ростовом» (1:1).

Неудивительно, что в связи с такими результатами в подопечных Руя Витории перед встречей на «Кинг Пауэр — Уолкерс» мало кто верил. Вместе с тем их положение в группе С не выглядело безнадёжным. Красно-белые, хотя и опустились на последнее место, всего на очко отставали от «Лестера» и «Наполи» и на три — от «Легии». А потому в поединке с прямым конкурентом набирать баллы было крайне необходимо.

Болельщики с большим интересом ждали, какой стартовый состав выпустит португальский специалист на игру. Главная интрига касалась вратарской позиции. Александр Селихов в поединке с «Ростовом» заменил Александра Максименко, но допустил результативную ошибку. Тем не менее он вышел на поле с первых минут и на этот раз.

А вот место Николая Рассказова в тройке центральных защитников ожидаемо занял отбывший дисквалификацию Максимилиано Кофрие. Наконец, Джордана Ларссона заменил Михаил Игнатов, расположившийся над парой форвардов Александр Соболев — Квинси Промес. В остальном ростер изменений не претерпел.

В Лестере «Спартак», в предыдущих играх допускавший большое количество ошибок в обороне и оставлявший огромные пространства между линиями, предстал неожиданно собранным и аккуратным. Витория, памятуя о первой встрече с английским коллективом, когда Патсон Дака регулярно убегал за спину Рассказову, максимально перестраховался. В результате болельщики увидели такой закрытый «Спартак», каким он в этом сезоне ещё не был.

Если в РПЛ Виктор Мозес и Айртон регулярно подключаются к атакам по флангам, то на этот раз они действовали строго на своей половине, практически не убегая вперёд. Помогали пятёрке защитников в опорной зоне Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Красно-белые действовали непривычно компактно и практически не оставляли оппоненту свободных зон. А даже если мяч всё же доходил до их штрафной, Кофрие, Георгий Джикия или Самуэль Жиго аккуратно действовали в отборе.

Хозяева, владея мячом 73% времени, практически не создавали моментов. Автором единственного стал Бубакари Сумаре. В первый и последний раз до перерыва не доработала опорная зона. Зобнин не успел накрыть выстрел француза из-за пределов штрафной, и снаряд после его мощного выстрела попал в перекладину.

Единственный же удар в створ в исполнении подопечных Брендана Роджерса получился совсем не опасным. А быстрые форварды Дака и Келечи Ихеаначо вовсе были не востребованы, поскольку не имели возможности продемонстрировать свой главный козырь — скорость.

Правда, у «Спартака» совсем не просматривалась контригра. Александр Соболев и Квинси Промес оказались отрезаны от партнёров. А помощь Игнатова в развитии атак не требовалась. Зато Михаил вынужден был вместе со всеми отрабатывать в обороне. Неудивительно, что гости в первом тайме лишь раз угрожали чужим воротам. После подачи углового Жиго пробил намного выше перекладины.

Казалось, в такой игре забить «Спартаку» практически нереально. Однако в самом начале второго тайма москвичи неожиданно открыли счёт. По сути, первая же осмысленная атака команды завершилась голом. Красно-белые провели идеальный выпад по правому флангу. Соболев сделал скидку на Игнатова, который убежал вперёд в свободную зону. Замыкать же подачу полузащитника в штрафную отправился не Соболев, а Мозес. К этому защитники «Лестера» оказались не готовы и позволили нигерийцу аккуратно пробить головой в дальний угол. Отдельного внимания заслуживает аккуратный кросс Игнатова, выполненный мыском ровно на такой высоте, чтобы партнёр успел нанести удар и не тянулся к мячу.

К сожалению, минимальное преимущество подопечные Витории удерживали недолго. У соперника по-прежнему не получалось доводить до ума позиционное наступление. В сложной ситуации на помощь пришло стандартное положение. После подачи углового Соболев не уследил за Айосе Пересом на ближнем углу вратарской и позволил испанцу выполнить скидку на Даниэля Амарти, который легко продавил Зобнина.

Случившееся никак не отразилось на «Спартаке». Гости продолжали обороняться компактно и спокойно. Но атаки у них практически не проходили. Отбирая мяч, они моментально попадали под прессинг и вынуждены были играть как можно проще. В результате Соболев и Промес во второй половине встречи почти не оказывались в центре внимания.

В свою очередь, Роджерс пытался изменить ход неудачно складывающейся встречи заменами. Сразу после гола Амарти он бросил в бой Онинье Ндиди и Адемолу Лукмана — на правый фланг атаки. А затем на поле появилась и главная звезда хозяев Джейми Варди. Планировалось, что последний поможет «Лестеру» вырвать победу, но он, напротив, выступил в роли антигероя.

За 15 минут до конца основного времени редкую ошибку в обороне допустил Мозес. Он не только запустил себе за спину свежего Лукмана, но и зачем-то схватил его руками, хотя Кофрие успевал подстраховать партнёра. Судья Халил Мелер без раздумий указал на точку. Исполнять одиннадцатиметровый ожидаемо взялся Варди. Однако Джейми пробил не лучшим образом — слабо на удобной высоте для голкипера, и Селихов справился с его ударом.

Лишь после этого явно запоздалые рокировки принялся проводить Витория. Ушли с поля Промес и Соболев, а появились — восстановившийся от травмы Наиль Умяров и Зелимхан Бакаев. Место единственного форварда номинально занял Игнатов, но на деле «Спартак» отказался от нападающих. А незадолго до финального свистка автор результативной передачи на ровном месте получил мышечное повреждение и вынужден был отправиться в раздевалку.

Но Бакаев успел отметиться только со знаком минус. В добавленное арбитром время он разогнал опаснейшую контратаку коллектива после неудачного стандарта оппонента, но затянул с решением и потерял снаряд. После этого Жиго, из последних сил рвавшийся в чужую штрафную, не сдерживая эмоций, высказал претензии десятому номеру.

Наконец, незадолго до финального свистка тренерский штаб вовсе выпустил в опорную зону высокого защитника Илью Кутепова, чтобы не позволить «Лестеру» создать моменты благодаря верховым подачам. Это сработало. Красно-белые на удивление практически идеально сыграли в обороне и отобрали очки у крепкой команды АПЛ. Вдобавок гости умудрились забить при одном ударе в створ. Однако всего 26% владения мячом оставили у болельщиков вопросы.