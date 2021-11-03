«На рынках становится тесно»: что известно о возможной покупке акций «Спартака» шейхами, владеющими «Манчестер Сити»

По некоторым данным, компания City Football Group (CFG), владеющая в том числе клубом «Манчестер Сити», заинтересована в приобретении 20% акций московского «Спартака». Официально эту информацию не подтверждают ни в стане красно-белых, ни представители CFG. По информации СМИ, ранее принадлежащая арабским шейхам компания вела переговоры с другими клубами РПЛ, но стороны не пришли к соглашению. Многие специалисты пока не понимают, почему компания обратила внимание на российский рынок. При этом, по мнению бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, если сделка состоится, красно-белые от неё только выиграют.

Во вторник вечером в СМИ появилась неожиданная информация о том, что владеющие «Манчестер Сити» шейхи из ОАЭ якобы ведут переговоры о покупке примерно 20% акций московского «Спартака».

Как выяснилось позднее, заинтересованность проявляет компания City Football Group (CFG), которая также владеет акциями клубов «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Колумбия).

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По информации источников, сейчас в Москве находятся три английских представителя компании, которые посетили матч «Спартак» — «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Сообщается, что на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений команды. На бумаге в заключении сделки могут быть заинтересованы обе стороны: для City Football Group — это новый рынок, а для «Спартака» — дополнительные возможности по спонсорам и единая скаутская сеть.

В стане красно-белых эту информацию пока не подтверждают. Пресс-служба отказалась комментировать новость, а член совета директоров «Спартака» Кирилл Клеймёнов заявил, что ничего подобного не слышал.

«Обращайтесь к тому, от кого пришла эта информация. Я ничего про это не знаю», — приводит слова функционера Sport24.

В свою очередь, директор по футбольным коммуникациям CFG Саймон Хегги заявил порталу Metaratings: «Мы не комментируем чьи-то домыслы и слухи».

Вели переговоры с «Уфой» и «Химками»

Ранее уже появлялись сообщения об интересе City Football Group к российским клубам. Так, генеральный директор подмосковных «Химок» Сергей Анохин в майском интервью «Спорт-Экспрессу» подтверждал контакты с представителями компании.

«Они присматриваются в большой бинокль. Мы им пока неинтересны. У нас закрытый рынок и нет капитализации лиги. Что для City Group должно быть интересно? Свою нефтяную вышку построить? Игроков тут тоже не найдёшь. Когда появятся игроки и инфраструктура, тогда на нас обратят внимание», — говорил он.

Присматривались шейхи и к «Уфе», но здесь не удалось договориться. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, переговоры в какой-то момент зашли в тупик, так как «Уфа» не соответствовала пожеланиям вероятных покупателей.

«Первое из них — начало строительства большого современного стадиона. По другим вопросам переговоры шли, всё было поправимо. Но стадион был основной причиной, из-за него мы не могли продолжать переговоры», — признался функционер.

Также есть информация, что представители CFG общались с «Зенитом» и «Сочи», но не смогли достичь договорённости.

Многие российские специалисты не верят в то, что арабская компания купит акции «Спартака». Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что российский рынок им пока неинтересен из-за слабой экономики.

«Мне кажется, это выдумка... Во-первых, у наших клубов очень слабая экономика. Далее, они не могут легко перемещать игроков: у нас европейцы подпадают под лимит, в ЕС — наши игроки. Кроме того, из-за падения в рейтинге УЕФА мы ограничены по участию в Лиге чемпионов. Ну и 20% — это какое-то несерьёзное участие. Я не верю в достоверность таких намерений», — цитирует функционера «Чемпионат».

Согласен с данным мнением и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. По его словам, вероятное желание продать клуб не говорит о том, что кто-то хочет его купить.

«Маловероятно, что кого-то из ближневосточных шейхов сейчас заинтересует «Спартак» или какой-то другой российский клуб. С точки зрения бизнеса это смешно. Его здесь нет, это политика или меценатство. Спонсировать красивых девушек — одна ситуация, но клуб «Спартак»... В футбольном бизнесе я ближайшие 10—15 лет этого не вижу», — сказал Свищёв «Матч ТВ».

Большой плюс для российского футбола

С другой стороны, некоторые специалисты отмечают, что, если арабская компания действительно хочет зайти на российский рынок, «Спартак» — один из самых подходящих вариантов. У команды есть вся инфраструктура, а также сохраняется большое число болельщиков. Как объяснил в разговоре с RT бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, эти факторы должны стать ключевыми в выборе арабской компании.

«Шейхи, когда вкладывают деньги, большое внимание уделают инфраструктуре, потому что, если её нет, придётся слишком много тратиться. Поэтому им привлекателен «Спартак» — у команды есть отличный стадион, база, академия. Конечно, шейхам лучше вкладываться здесь. Даже «Химки» менее привлекательны, хотя это почти Москва. Думаю, они правильно выбрали красно-белых. Это самый успешный клуб в плане инфраструктуры. Здесь будет меньше всего затрат. Почему сразу не пошли к «Спартаку»? Предполагаю, что не верили в согласие Федуна. Возможно, и сейчас до конца не верят. Кроме того, могли отпугивать неурядицы, которые происходят внутри клуба. Слухи о том, что в управление вмешиваются нефутбольные люди. Дрязги всякие. Может быть, в этом дело. Но, уверен, они во всём разберутся», — считает Наумов.

При этом, по мнению функционера, не стоит удивляться, что арабская компания решила инвестировать средства в российский футбол, поскольку она работает не только в Англии, но и в других странах.

«Рынки заполняются, на них становится тесно, а Россия была интересна всегда. У нас большие возможности, огромные территории, поэтому шейхи и готовы выкладываться. Для них футбол — очень интересная и красивая игрушка. Но в то же время они ждут возвращения средств от трансферного рынка. Для «Спартака» — это очень хорошая новость. Когда кто-то со стороны инвестирует в наш футбол, значит, мы стали привлекательным рынком. После этих инвестиций начнётся приобретение более сильных футболистов, чем есть у нас. А это опять-таки плюс для России: тогда будет развиваться наша молодёжь, игроки», — считает Наумов.

Владелец «Спартака» Леонид Федун неоднократно говорил, что готов продать клуб, а в 2019 году даже называл стоимость: €1,1—1,2 млрд. Однако, по мнению бывшего президента «Локомотива», бизнесмен не хочет отдавать контрольный пакет акций.

«20% — это очень приличная сумма для начала. Думаю, больше Федун, скорее всего, не согласится продавать, потому что контрольный пакет он хочет оставить себе. А 20% — это не меньше $20 млн в год», — заявил Наумов.

Как отмечает функционер, от возможного сотрудничества с «Манчестер Сити» польза будет и для российских игроков, поскольку в системе клубов CFG можно наладить обмен футболистами.

«Английский клуб может продвигать на территории России своих молодых футболистов, которые ещё не проходят в основу, продать их или отдать в аренду. Что также будет совсем неплохо для нашей страны. С другой стороны, у «Спартака» есть своя школа, и я бы нацеливал руководство красно-белых говорить с шейхами именно на эту тему. Важно посмотреть российскую молодёжь, у нас очень большой кладезь молодых футболистов, которым просто нужно дать толчок для развития и суметь адаптировать к условиям большого футбола», — считает Наумов.