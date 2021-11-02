«РБ Спорт»: до «Спартака» City Football Group вёл переговоры с «Зенитом» и «Сочи»

Ещё до начала пандемии коронавируса представители компании City Football Group (CFG) общались на предмет возможных инвестиций с российскими «Зенитом» и «Сочи».

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, весной 2020 года, до начала пандемии коронавируса, представители CFG проводили переговоры с «Зенитом». Арабская компания намеревалась инвестировать в петербургский клуб и приобрести часть акций, однако получила отказ. Впоследствии был проведён раунд переговоров с ФК «Сочи» и лично Борисом Ротенбергом. Однако договориться также не удалось.

2 ноября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что компания City Football Group намерена приобрести 20% акций красно-белых.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о возможных инвестициях со стороны City Football Group.