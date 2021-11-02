В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможных инвестициях со стороны City Football Group

Короткая ссылка
Член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клеймёнов отреагировал на новость о том, что холдинг City Football Group хочет приобрести 20% акций клуба.
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможных инвестициях со стороны City Football Group
  • © spartak.com

«Я не знаю, кто про это говорит. Обращайтесь к тому, от кого исходит эта информация. Я ничего про это не знаю. В клубной пресс-службе отказались комментировать? Значит, так решили. Это уполномоченные люди, которые могут делать заявления на эту тему», — приводит слова Клеймёнова Sport24.

2 ноября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что компания City Football Group намерена приобрести 20% акций красно-белых.

Ранее сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать инвесторами «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить