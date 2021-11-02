В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможных инвестициях со стороны City Football Group

Член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клеймёнов отреагировал на новость о том, что холдинг City Football Group хочет приобрести 20% акций клуба.

«Я не знаю, кто про это говорит. Обращайтесь к тому, от кого исходит эта информация. Я ничего про это не знаю. В клубной пресс-службе отказались комментировать? Значит, так решили. Это уполномоченные люди, которые могут делать заявления на эту тему», — приводит слова Клеймёнова Sport24.

2 ноября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что компания City Football Group намерена приобрести 20% акций красно-белых.

Ранее сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать инвесторами «Спартака».