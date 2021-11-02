Источник: владельцы «Манчестер Сити» могут стать инвесторами «Спартака»

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Арабская компания City Football Group, которая владеет английским «Манчестер Сити», заинтересована в инвестициях в московский «Спартак».
Источник: владельцы «Манчестер Сити» могут стать инвесторами «Спартака»
  • © cityfootballgroup.com

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, речь идёт о приобретении порядка 20% акций клуба. При этом речь не идёт о ребрендинге, «Спартак» сохранит название и свои клубные атрибуты. Как утверждает канал, представители компании уже находятся в Москве и смотрели матч московской команды с «Ростовом» в компании генерального директора красно-белых.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, имея 18 очков.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Хендрикс пропустит около месяца из-за травмы.

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