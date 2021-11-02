Футболист «Спартака» Хендрикс пропустит около месяца из-за травмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о травме полузащитника команды Йоррита Хендрикса.

«Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не сможет помочь команде в ближайших матчах. У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провёл за команду девять матчей и не отметился результативными действиями. Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в Лиге Европы.