Футболист «Спартака» Хендрикс пропустит около месяца из-за травмы

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о травме полузащитника команды Йоррита Хендрикса.
Футболист «Спартака» Хендрикс пропустит около месяца из-за травмы
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«Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не сможет помочь команде в ближайших матчах. У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провёл за команду девять матчей и не отметился результативными действиями. Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в Лиге Европы.

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