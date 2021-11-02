Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в ЛЕ

Турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером обслужит матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между «Лестер Сити» и московским «Спартаком».

Помощниками главного судьи будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный рефери — Арда Кардешлер, видеопомощником арбитра выступит Абдулкадир Битиген, его ассистент — поляк Томаш Квятковски.

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 по мск. «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице С, набрав четыре очка. «Спартак» — на последней позиции (три очка).

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