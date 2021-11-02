Вице-президент «Монако» рассказал, почему Головин отсутствует в последних матчах команды

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Вице-президент футбольного клуба «Монако» Олег Петров прокомментировал отсутствие российского полузащитника в составе монегасков.
Вице-президент «Монако» рассказал, почему Головин отсутствует в последних матчах команды
  • Reuters

«Всё с ним в порядке. Никакого конфликта нет, у Александра просто была травма», — цитирует Петрова ТАСС.

Напомним, что Головин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Однако 18 октября он приступил к тренировкам в общей группе.

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