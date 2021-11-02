Футболист Сапогов вызвал на бой Исмаилова

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Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов бросил вызов российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову.
Футболист Сапогов вызвал на бой Исмаилова
  • © AMC FIGHT NIGHTS

«Обращение к Магомеду Исмаилову. Магомед, может, ты вместо двух этих ребят против меня выйдешь? На словах они очень смелые и даже дерзкие. А на деле даже в Дагестане один на один боятся встретиться! Я серьёзно! Звони, пиши. Обсудим, где, когда, на каких условиях», — написал Сапогов в своём Instagram.

Напомним, 16 октября 2021 года Владимир Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде в главном бою турнира AMC Fight Nights 104. Исмаилов потерял сознание, но после поединка его привели в чувство.

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